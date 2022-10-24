Маленькая альпака Ватрушка появилась в Ленинградском зоопарке

Малышка Ватрушка появилась в семье альпак. Фото: Ленинградский зоопарк.

Ленинградский зоопарк рассказал о пополнении в семействе альпак. У папы Брецеля и мамы Сушки родилась малышка, которой по традиции дали съедобное имя Ватрушка. Малышка появилась на свет еще в начале августа, но в зоопарке традиционно дали пару месяцев на то, чтобы новорожденный звереныш окреп, набрался сил и вышел к людям. К тому же, определить пол у малышей получается не сразу.

- Детенышам альпак в нашем зоопарке дают «хлебобулочные» имена. Объясняется это просто: первую пару альпак в зоопарке звали Кекс и Сушка, а позже называть этих животных «сдобными» именами превратилось в традицию, - отмечает пресс-служба зоопарка.

А поскольку маленькая альпака имела белые пятнышки на шерстке, работникам зоосада она напомнила о творожной выпечке - ватрушке. Сейчас малышка чувствует себя хорошо и не боится «выходить в свет».