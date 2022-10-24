Смольный выдели на питание школьников-льготников в Петербурге 9 млрд рублей

Петербург направит на питание льготных категорий школьников и учащихся колледжей почти 9 млрд рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство Санкт-Петербурга выделит почти 9 миллиардов рублей на питание для льготных категорий школьников и учащихся колледжей. Эта сумма на треть больше, чем в прошлом году. Расходы в 2023 году были утверждены во время рабочего совещания с губернатором Александром Бегловым 24 октября 2022 года.

- Кроме того, в соответствии с нормами питания, мы увеличиваем калорийность рациона горячего питания. Для каждой возрастной группы это будет сделано отдельно, - отметил градоначальник.

В течение 2022 года правительство Петербурга дважды повышало расходы на питание детей из-за постоянного проста цен на продукты.

Беглов напомнил, что теперь бесплатное питание будут получать и дети тех, кто отправился на специальную операцию.