Массовая эвакуация школ в Выборге оказалась учебной

Школы Выборга эвакуировали из-за учебной тревоги. Фото: СОЦСЕТИ

Стала известна причина массовой эвакуации школ Выборга утром в понедельник, 24 октября. Напомним, соцсети разрывались от сообщений родителей и учеников, что детей выводят на улицу. Как пишет online47.ru, вины лжеминеров в эвакуации нет. Все мероприятия были плановыми.

- Одна из подписчиц, чей ребенок учится в школе №10, позже рассказала, что эвакуация была учебной, и ребята уже вернулись на уроки, - уточняет издание.

При этом, как выяснили журналисты, волна эвакуации прокатилась по школам во всем Выборгском районе. Детей выводили на улицу в Вещево, Гончарово, Рощино, Первомайском и в других населенных пунктах. Во всех случаях после эвакуации школьников спокойно и организованно возвращали в классы, внепланового выходного дня у них не случилось.