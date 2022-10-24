Фонд для приема помощи мобилизованным заработал в Ленинградской области

Жителям Ленобласти рассказали, как можно помочь мобилизованным Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителям Ленинградской области рассказали о том, как можно помочь мобилизованным. Некоторые люди желают передать продукты, вещи или деньги призывникам. Важно в этом стремлении не нарваться на мошенников, которые наживаются на добрых делах. Об этом 24 октября 2022 года пишет "Мойка78".

- Губернатор области Александр Дрозденко заявил, что власти региона не используют частные и кредитные карточки для сбора средств на помощь мобилизованным. Отправить пожертвование можно через официальный фонд "Ленинградский рубеж", любые другие формы сборов через "Мы вместе", - сообщает издание.

Также глава области предупредил о том, что развелось много мошенников, которые используют тему помощи мобилизованным. Они предлагают отправлять средства на частные счета. В действительности деньги остаются у воров.