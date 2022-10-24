Петербурженка ударила ножом сожителя, бившего ее котенка

Жительница Петербурга с ножом встала на защиту своего котика. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор по трогательному делу о защите маленького котенка. На скамье подсудимых оказалась женщина, которая воткнула нож в ногу своему сожителю, по пьянке избивавшему безобидное животное.

- Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, потерпевший решил заняться воспитанием котенка. Однако, начал проявлять по отношению к нему агрессию, швырял его, пинал, бил головой, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Женщина попросила сожителя прекратить издевательства над котиком, но агрессия вместо этого перекинулась на нее. Мужчина схватил подругу за волосы и начал таскать, она взяла лежавший на тумбочке и подвернувшийся под руку нож и воткнула его мучителю в бедро.

После этого перевязала раненного и вызвала скорую помощь. В больнице петербурженка ухаживала за сожителем и они помирились. Котенок поправился и живет вместе с ними.

Суд назначил женщине один год лишения свободы условно.