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Общество24 октября 2022 14:11

Серийное производство беспилотников началось на заводе в Петербурге

Они предназначаются для гражданского рынка
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Обуховский завод запустил производство беспилотников.

Обуховский завод запустил производство беспилотников.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский Обуховский завод, входящий в госкорпорацию «Алмаз-Антей», начал серийное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). До конца года в планах стоит сборка одной тысячи беспилотников, которые предназначаются для гражданского рынка, как отмечается в сообщении.

- Разработка выполнена по схеме «квадрокоптер». Аппарат можно эксплуатировать при сильных ветровых нагрузках и отрицательных температурах, - приводит текст пресс-релиза ТАСС.

До конца нынешнего года БПЛА Обуховского завода должны поступить в продажу. Отмечается, что проект по выпуску гражданской продукции реализован в рамках диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В следующем году завод намерен расширить линейку беспилотников и увеличить объем их производства.