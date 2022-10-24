Губернатор провел заседание Оперштаба по обеспечению уровня базовой готовности в Петербурге

В Смольном прошло первое заседание Оперштаба по обеспечению уровня базовой готовности. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел первое заседание Оперативного штаба по обеспечению мер уровня базовой готовности, введенного указом президента еще 19 октября. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Штаб координирует деятельность исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти, иных организаций, - говорится в сообщении.

На первом заседании были обсуждены меры и сроки их выполнения. А вице-губернаторы получили задание сформировать рабочие группы по решению поставленных задач.

Напомним, что базовый уровень означает усиление охраны общественного порядка и стратегических объектов, включая энергетические и транспортные. А также контроль за сохранностью коммуникации.