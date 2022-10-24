Петербургскую спортсменку Наталью Антюх лишили золота Олимпийских игр

Наталью Антюх лишили золота Олимпиады. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургская легкоатлетка Наталья Антюх будет лишена золотой олимпийской медали. Высшую награду в беге на 400 метров с барьерами спортсменка завоевала еще десять лет назад, на летних Олимпийских играх в Лондоне-2012. Однако дело о допинге начало разбираться только в 2021 году.

- Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU) аннулировала результаты Антюх за использование «запрещенной субстанции или метода», - пишет ТАСС.

Все достижения спортсменки, показанные в период с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года аннулируются. Таким образом, легкоатлетка лишается награды Лондонской Олимпиады.

А результаты показанные с 30 июня 2013-го, ранее были аннулированы по решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Антюх также была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. При этом срок отсчитывался с момента принятия решения в апреле 2021 года.

Напомним, что спортсменка окончила карьеру в 2017 году. В 2019-м занимала должность главы Комитета по спорту Санкт-Петербурга.