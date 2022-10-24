Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 октября 2022 15:24

Суд Петербурга назначил мужчине семь лет колонии за убийство таксиста в Пулково

Осужденный более 20 раз ударил ножом водителя такси во время ссоры
Анастасия НУРАДИЛОВА
Во время ссоры мужчина ударил таксиста ножом в голову

Во время ссоры мужчина ударил таксиста ножом в голову

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга вынес приговор мужчине, который убил таксиста в Пулково. Между двумя петербуржцами 22 января этого года возник конфликт на парковке аэропорта. Во время ссоры мужчина ударил таксиста ножом в голову, а потом не менее 20 раз бил по разным частям тела.

- Все произошло на съезде от зоны отправки «Пулково». Обвиняемый был на автомобиле «Фольксваген Поло», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Таксист умер из-за полученных травм до приезда скорой помощи. Тело с множественными ножевыми ранениями и перерезанным горлом было найдено на съезде с пандуса в Пулково.

Суд назначил нападавшему мужчине семь лет колонии. Это время он проведет в исправительном учреждении строгого режима.