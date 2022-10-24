Суд Петербурга назначил мужчине семь лет колонии за убийство таксиста в Пулково

Во время ссоры мужчина ударил таксиста ножом в голову Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга вынес приговор мужчине, который убил таксиста в Пулково. Между двумя петербуржцами 22 января этого года возник конфликт на парковке аэропорта. Во время ссоры мужчина ударил таксиста ножом в голову, а потом не менее 20 раз бил по разным частям тела.

- Все произошло на съезде от зоны отправки «Пулково». Обвиняемый был на автомобиле «Фольксваген Поло», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Таксист умер из-за полученных травм до приезда скорой помощи. Тело с множественными ножевыми ранениями и перерезанным горлом было найдено на съезде с пандуса в Пулково.

Суд назначил нападавшему мужчине семь лет колонии. Это время он проведет в исправительном учреждении строгого режима.