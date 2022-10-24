11 гектаров земли у Пулково выставили на продажу под застройку

Землю напротив Пулково продадут под застройку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

11 гектаров земли в районе Пулково продадут под застройку. Площади расположены через дорогу от аэропорта, рядом с крупным центром распродаж, и относятся к микрорайону Шушары. Дата аукциона уже назначена.

- В Петербурге на торги выставили участок площадью 113,4 тысячи квадратных метров рядом с поселком Шушары с начальной ценой 410 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Российского аукционного дома.

Торги на его площадке пройдут в начале декабря. Сама земля, расположенная в 600 метрах от Пулковского шоссе и в пяти минутах езды от КАД, предназначена для застройки коммерческими объектами, ввиду близости аэропорта высотность ограничена 12 метрами (четыре этажа). Жилое строительство в этой зоне невозможно.