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Общество24 октября 2022 15:26

11 гектаров земли у Пулково выставили на продажу под застройку

За землю коммерческого назначения просят 410 миллионов рублей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Землю напротив Пулково продадут под застройку.

Землю напротив Пулково продадут под застройку.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

11 гектаров земли в районе Пулково продадут под застройку. Площади расположены через дорогу от аэропорта, рядом с крупным центром распродаж, и относятся к микрорайону Шушары. Дата аукциона уже назначена.

- В Петербурге на торги выставили участок площадью 113,4 тысячи квадратных метров рядом с поселком Шушары с начальной ценой 410 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Российского аукционного дома.

Торги на его площадке пройдут в начале декабря. Сама земля, расположенная в 600 метрах от Пулковского шоссе и в пяти минутах езды от КАД, предназначена для застройки коммерческими объектами, ввиду близости аэропорта высотность ограничена 12 метрами (четыре этажа). Жилое строительство в этой зоне невозможно.