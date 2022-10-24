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Происшествия24 октября 2022 15:36

Человек с пистолетом заявился в военкомат в Петербурге

На место ЧП была вызвана Росгвардия
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Петербуржец пришел в военкомат с травматом. Фото Управление Росгвардии по СПб

Петербуржец пришел в военкомат с травматом. Фото Управление Росгвардии по СПб

Человека с пистолетом задержали в военном комиссариате Красногвардейского района Петербурга. Инцидент произошел на Республиканской улице. Сотрудники военкомата, увидев такого посетителя, нажали тревожную кнопку.

- Сотрудники Росгвардии совместно с нарядом патрульной службы полиции задержали нетрезвого гражданина, который с пистолетом вошел в здание военного комиссариата, - сообщает пресс-служба петербургского управления Росгвардии.

Завидев численное превосходство стражей порядка, мужчина быстро протрезвел, бросил пистолет на пол и заявил, что оружие принадлежит его сожительнице.

Нарушителя спокойствия отвезли в отделение полиции, а сам пистолет, оказавшийся травматическим, изъяли. Владелицу пистолета уже привлеки к ответственности за нарушение правил хранения оружия. Решение по самому мужчине примут позднее.