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Происшествия24 октября 2022 15:50

Мужчина погиб в ДТП с грузовиком на трассе «Санкт-Петербург – Псков»

Водитель «ВАЗа» вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем
Анастасия НУРАДИЛОВА
Жуткое ДТП произошло в Ленобласти

Жуткое ДТП произошло в Ленобласти

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жуткое ДТП произошло в Ленобласти на дороге «Санкт-Петербург – Псков» 24 октября. Происшествие случилось в Лужском районе около семи утра. На трассе столкнулись автомобиль «ВАЗ 21074» и «Вольво FH».

- Водитель «ВАЗа» по непонятной причине выехал на встречную полосу движения. Он столкнулся с грузовиком. Из-за столкновения грузовой автомобиль с прицепом наехал на силовое ограждение и опрокинулся в кювет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Но водитель грузовика остался жив. В ДТП погиб виновник аварии. От травм он скончался до приезда скорой помощи. При этом, 64-летний водитель ранее девять раз привлекался к ответственности за превышение скорости. Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют детали случившегося.