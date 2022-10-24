Мужчина погиб в ДТП с грузовиком на трассе «Санкт-Петербург – Псков»

Жуткое ДТП произошло в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жуткое ДТП произошло в Ленобласти на дороге «Санкт-Петербург – Псков» 24 октября. Происшествие случилось в Лужском районе около семи утра. На трассе столкнулись автомобиль «ВАЗ 21074» и «Вольво FH».

- Водитель «ВАЗа» по непонятной причине выехал на встречную полосу движения. Он столкнулся с грузовиком. Из-за столкновения грузовой автомобиль с прицепом наехал на силовое ограждение и опрокинулся в кювет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Но водитель грузовика остался жив. В ДТП погиб виновник аварии. От травм он скончался до приезда скорой помощи. При этом, 64-летний водитель ранее девять раз привлекался к ответственности за превышение скорости. Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют детали случившегося.