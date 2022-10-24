Замдиректора сетевой компании Северо-Запада получил семь лет колонии за взятку

Суд назначил замдиректору компании семь лет лишения свободы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд вынес приговор бывшему заместителю директора Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада». Мужчину признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. С февраля по август 2021 года замдиректора получил более 1,5 миллионов рублей. Мог получить и больше, но преступную деятельность прекратили полицейские.

- Замдиректора распределительной сетевой компании заключил договора с несколькими коммерческими организациями о выполнении работ и поставке оборудования по объектам распределительных сетей в Новгородской области, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Мужчина требовал, чтобы представители подрядных организаций передавали ему до 10 процентов от стоимости оплаченных по контрактам работ. Передавать деньги он просил не лично, а через посредника.

Суд назначил замдиректору компании семь лет лишения свободы. Это время мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, в течение шести лет он не сможет занимать руководящие должности в коммерческих организациях.