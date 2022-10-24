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Происшествия24 октября 2022 16:10

Замдиректора сетевой компании Северо-Запада получил семь лет колонии за взятку

Представители подрядных организаций выплатили мужчине 1,5 миллиона рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Суд назначил замдиректору компании семь лет лишения свободы

Суд назначил замдиректору компании семь лет лишения свободы

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд вынес приговор бывшему заместителю директора Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада». Мужчину признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. С февраля по август 2021 года замдиректора получил более 1,5 миллионов рублей. Мог получить и больше, но преступную деятельность прекратили полицейские.

- Замдиректора распределительной сетевой компании заключил договора с несколькими коммерческими организациями о выполнении работ и поставке оборудования по объектам распределительных сетей в Новгородской области, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Мужчина требовал, чтобы представители подрядных организаций передавали ему до 10 процентов от стоимости оплаченных по контрактам работ. Передавать деньги он просил не лично, а через посредника.

Суд назначил замдиректору компании семь лет лишения свободы. Это время мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, в течение шести лет он не сможет занимать руководящие должности в коммерческих организациях.