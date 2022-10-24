Субботник пройдет в Петербурге 29 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Традиционный общегородской субботник пройдет в Петербурге 29 октября. он логическим образом завершит месячник благоустройства, начавшийся еще первого числа. Принять участие в уборке города призвал Александр Беглов.

- 29 октября приглашаю всех жителей Петербурга принять участие в общегородском Дне благоустройства, - заявил губернатор в ходе традиционного радиообращения.

Петербуржцы смогут привести в порядок территорию у своего дома, прибрать дворы. Кроме того, в третий раз состоится акция «Добрый субботник». В каждом районе города запланированы мастер-классы по посадке деревьев, экологические уроки, акции по сбору и сортировке мусора..

А главной площадкой субботника с особым градусом доброты станет Полюстровский парк.