17 зданий районных поликлиник отремонтируют в Петербурге к концу 2022 года

В больницах появится новое оборудование Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге продолжается масштабная модернизация первичного звена здравоохранения. Об этом 24 октября в радиообращении рассказал глава города Александр Беглов.

- Своевременный ввод социальных объектов – это отдельная задача сегодня. В этом году планируется завершить ремонт 17 зданий районных поликлиник, заявил губернатор.

Он отметил, что городские медучреждения получат больше тысячи единиц нового оборудования для диагностики, физиотерапии, реабилитации, стерилизации медицинских инструментов.

Напомним, к концу этого года планируется завершить строительство нового корпуса Александровской больницы. Это уже пятый городской стационар-трансформер. Он будет работать как сердечно-сосудистый центр.