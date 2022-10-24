Петербуржец три года ждал премии в два миллиона рублей

Мужчина добивался обещанного вознаграждения через суд Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Петербурга получил долгожданную премию от работодателя. Вознаграждение в два миллиона рублей мужчина ждал целых три года. Разобраться в ситуации помогли судебные приставы.

- Мужчина работал в компании, которая занимается поставкой электронной компонентной базы. За хорошую работу его премировали еще в 2019 году. Но обещанные два миллиона мужчина долго не мог получить из-за нелегких времен в компании, - рассказали в пресс-службе ГУ Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

В 2020 году мужчина уволился. Но и тогда премию ему не выплатили. Тогда он обратился в суд и выиграл судебные заседания всех инстанций. Но и это не сразу помогло. Ничего не изменилось и когда судебный пристав вынес компании исполнительский сбор – более 115 тысяч рублей.

Работодатель все-таки выплатил обещанную премию только после того, как его предупредили о персональной уголовной ответственности. Деньги поступили на счет работника в полном объеме.