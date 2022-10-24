Новая парковка для 850 автомобилей появится в Кронштадте Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Парковка на 850 мест появится около Цитадельской дороги в Кронштадте. Такая необходимость появилась из-за роста популярности общественного пространства «Остров Фортов» и парка «Патриот».

- Многие туристы приезжают на личном транспорте и оставляют свои автомобили вдоль обочин Цитадельской дороги. Это затрудняет движение. Поэтому вопрос парковки машин в этих местах стал актуальным, - сообщил в радиообращении губернатор Петербурга Александр Беглов.

Новая парковка для 850 автомобилей появится в Кронштадте в следующем году. Кроме этого, планируется реконструировать Цитадельское шоссе. Его расширят до четырех полос.

Там же оборудуют тротуары и велодорожки. На прошлой неделе правительство Петербурга утвердило проект межевания территории.