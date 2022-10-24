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Происшествия24 октября 2022 17:27

Суд Петербурга назначил условный срок девушке за марихуану, которую ей прописал врач

Путешественницу задержали сотрудники таможни в аэропорту Пулково
Анастасия НУРАДИЛОВА
Девушку задержали в аэропорту

Девушку задержали в аэропорту

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд Петербурга вынес приговор девушке, которая пыталась ввезти в город марихуану. 5 апреля этого года она приехала в Северную столицу из Стамбула. В аэропорту Пулково ее задержали из-за того, что в чемодане девушки был обнаружен каннабис.

- В пластиковом чемодане серого цвета найдено наркотическое вещество массой 1,05 грамма, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Девушка рассказала, что купила марихуану в Молдове для личного потребления. Потом полетела в Стамбул и уже оттуда в Петербург.

А вообще, каннабис путешественнице назначил врач во Франции в целях лечения заболевания. Девушка употребляет марихуану с 18 лет ежедневно. То есть уже два года. Она раскаялась. Суд назначил ей три года условно.