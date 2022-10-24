Два лазурных автобуса столкнулись в Московском районе Петербурга

Два автобуса столкнулись. Фото: https://vk.com/spb_today

Два лазурных автобуса столкнулись на дороге в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

- Два автобуса встретились на перекрестке проспекта Юрия Гагарина с улицей Типанова, - сообщает женщина, которая стала свидетелем ДТП.

Также, она рассказала, что из-за столкновения общественного транспорта, на дороге образовалась пробка. Машины не могут проехать из-за того, что автобусы заняли все полосы движения.

- В сторону отеля «Космос» и магазина «Окей» совсем не проехать. Можно только через узкую щель в правом ряду: там движение идет в обе стороны, - объяснила женщина.