Десять спасателей тушили пожар в коммунальной квартире в Петербурге

Сообщение о пожаре поступило в 19:59.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Шестикомнатная коммунальная квартира загорелась в Василеостровском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу 24 октября.
- Сообщение о пожаре поступило в 19:59. Горела квартира по адресу переулок Каховского, 10, - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Площадь пожара составила всего четыре квадратных метра. Горел участок комнаты, общая площадь которой 15 квадратных метров. Огонь удалось локализовать в 20:32.
О пострадавших не сообщается. На место происшествия выезжали две пожарные машины. Огонь тушили сразу десять спасателей МЧС.