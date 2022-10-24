Десять спасателей тушили пожар в коммунальной квартире в Петербурге

Сообщение о пожаре поступило в 19:59. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Шестикомнатная коммунальная квартира загорелась в Василеостровском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу 24 октября.

- Сообщение о пожаре поступило в 19:59. Горела квартира по адресу переулок Каховского, 10, - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Площадь пожара составила всего четыре квадратных метра. Горел участок комнаты, общая площадь которой 15 квадратных метров. Огонь удалось локализовать в 20:32.

О пострадавших не сообщается. На место происшествия выезжали две пожарные машины. Огонь тушили сразу десять спасателей МЧС.