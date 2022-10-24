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Происшествия24 октября 2022 18:41

Женщину, оставившую детей в ванной без присмотра, будут судить в Петербурге

Пьяная мать не контролировала детей, и ее годовалый малыш утонул
Анастасия НУРАДИЛОВА
Уголовное дело передано в суд

Уголовное дело передано в суд

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге будут судить женщину, которая не уследила за своим ребенком в апреле этого года. 35-летнюю мать обвиняют по статьям «причинение смерти по неосторожности» и «оставление в опасности».

- У женщины были сын и дочь. Одному ребенку два года, а другому – один. Она оставила их в ванной, заполненной водой, и вышла из помещения. Мать была пьяна, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Один из малышей утонул. Происшествие случилось в квартире на проспекте Авиаконструкторов. Прокуратура передала уголовное дело в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.