Женщину, оставившую детей в ванной без присмотра, будут судить в Петербурге

Уголовное дело передано в суд Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге будут судить женщину, которая не уследила за своим ребенком в апреле этого года. 35-летнюю мать обвиняют по статьям «причинение смерти по неосторожности» и «оставление в опасности».

- У женщины были сын и дочь. Одному ребенку два года, а другому – один. Она оставила их в ванной, заполненной водой, и вышла из помещения. Мать была пьяна, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Один из малышей утонул. Происшествие случилось в квартире на проспекте Авиаконструкторов. Прокуратура передала уголовное дело в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.