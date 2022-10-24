Пробка на Витебском проспекте в Петербурге образовалась из-за ДТП с автобусом

ДТП на Витебском проспекте. Фото: https://vk.com/spb_today

ДТП с участием лазурного автобуса произошло на Витебском проспекте. Общественный транспорт столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщается в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

- Автобус столкнулся с легковым автомобилем. Витебский проспект перекрыт полностью, - говорится в посте в соцсети.

Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», затор образовался от Бассейной улицы в сторону улицы Типанова. Но на сайте «Яндекс.Карты» этот участок обозначен не красным, а оранжевым цветом.

Когда дело касается лазурных автобусов, жители Петербурга не остаются в стороне. В комментариях к посту паблика «ДТП и ЧП» петербуржцы поделились мнением об аварии с участием пассажирского транспорта.