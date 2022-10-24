Четыре сейсмособытия зафиксированы в Финском заливе в районе прохождения «Северного потока»

В Финском заливе около Выборга зафиксировано четыре сейсмических события Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Финском заливе около Выборга зафиксировано четыре сейсмических события неясного происхождения. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Финского Сейсмологического института.

- Это произошло 20 и 21 октября рядом с Выборгом и Приморском. В том районе проходит нитка газопотока «Северный поток», согласно данным карты на сайте «Газпрома», - говорится в сообщении.

Специалистам не удалось определить точное расстояние от мест сейсмособытий до трубопровода.

Напомним, 26 сентября на ветках «Северного потока» произошли взрывы. Эксперты считают, что блок НАТО перед этими взрывами проводил многолетние учения.