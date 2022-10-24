«Зенит» разгромил «Сочи» со счетом 7:0

"Зенит" победил в матче Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Матч «Зенита» и «Сочи» завершился неоспоримой победой сине-бело-голубых. Они разгромили соперников со счетом 7:0. На игре присутствовали 20184 зрителя.

- Первый гол был забит уже на второй минуте. Это была уверенная победа, - сообщает пресс-служба футбольного клуба «Зенит».

После 14 тура команда сине-бело-голубых продолжает лидировать в турнирной таблице. Игроки набрали 36 очков. Следующий матч петербуржцев состоится 30 октября, в воскресенье. Команда отправится в Краснодар и сыграет с соперниками на их территории в рамках Мир Российской Премьер-лиге.

- Специалисты «Ленсвета» включили художественную подсветку опор на Большом проспекте Петроградской стороны в синем цвете. Выбор светового оформления определен сегодняшним цветом спортивной формы «Зенита», - сообщает пресс-служба СПб ГБУ Ленсвет.