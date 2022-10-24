Парень на самокате попал под колеса иномарки на Выборгском шоссе в Петербурге

Машина сбила парня на самокате. Фото: скриншот из видео

Парень на самокате влетел в иномарку на Выборгском шоссе. Об этом сообщается в телеграм-канале «ДТП и ЧП» 24 октября.

- Вечером на пешеходном переходе на Выборгском шоссе пути юного самокатчика и водителя автомобиля пересеклись, - говорится в тексте поста.

На кадрах видно, что юный петербуржец переезжал дорогу, когда зеленому сигналу светофора оставалось гореть всего несколько секунд. Когда автомобиль ударил мальчика, тот быстро встал, отряхнулся и пошел дальше. Но сил хватило не надолго.

В паблике сообщается, что машина скорой помощи появилась на месте ДТП очень быстро, в течение пары минут. Судя по видео, медицинская помощь все-таки понадобилась пострадавшему парню.