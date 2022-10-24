«Зенит» в Петербурге установил рекорд чемпионатов России

Сине-бело-голубые разгромили "Сочи" со счетом 7:0 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Футбольная команда «Зенит» установила новый рекорд чемпионатов России. Футболисты забили в 41 домашнем матче подряд.

- А победа над «Сочи» со счетом 7:0 24 октября для сине-бело-голубых стала исторической, - сообщает пресс-служба футбольного клуба «Зенит».

Прошлый рекорд поставила волгоградская команда «Ротор». Тогда футболисты забили 40 раз подряд на своем поле в матчах 1994-1995 года.

- Следующий домашний матч «Зенит» проведет с футбольным клубом «Ахмат» из Грозного. Команда приложит все усилия, чтобы продлить рекордную серию. Игра пройдет 5 ноября в 16:30, - добавили в пресс-службе сине-бело-голубых.