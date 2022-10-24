Следователи задержали вандала, нарисовавшего свастику на памятнике в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи Ленобласти задержали подозреваемого в осквернении мемориала «Разорванное кольцо на Дороге жизни». Напомним, тогда неизвестный нарисовал свастику на Памятном столбе и на металлическом постаменте «85 мм зенитное орудие».

- Подозреваемый свою вину признал и раскаялся. Он был задержан во Всеволожском районе. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Следователи подготовили ходатайство, чтобы суд заключил мужчину под стражу. Сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Они выясняют причины и условия, из-за которых злоумышленник нарушил закон.