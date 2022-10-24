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Происшествия24 октября 2022 20:38

Следователи задержали вандала, нарисовавшего свастику на памятнике в Ленобласти

Мужчина признал свою вину и раскаялся
Анастасия НУРАДИЛОВА
Следователи задержали вандала, нарисовавшего свастику на памятнике в Ленобласти

Следователи задержали вандала, нарисовавшего свастику на памятнике в Ленобласти

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи Ленобласти задержали подозреваемого в осквернении мемориала «Разорванное кольцо на Дороге жизни». Напомним, тогда неизвестный нарисовал свастику на Памятном столбе и на металлическом постаменте «85 мм зенитное орудие».

- Подозреваемый свою вину признал и раскаялся. Он был задержан во Всеволожском районе. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Следователи подготовили ходатайство, чтобы суд заключил мужчину под стражу. Сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Они выясняют причины и условия, из-за которых злоумышленник нарушил закон.