Авиакомпания выплатит петербуржцу более 10 тысяч рублей за сломанное колесо чемодана

Мужчина обратился в суд, чтобы ему возместили ущерб Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд обязал авиакомпанию оплатить моральный ущерб мужчине из-за сломанного колесика на чемодане. Он обнаружил поломку, когда прилетел в Петербург из Калининграда в марте этого года. Мужчина заявил в суд, потому что не согласился на предложенную авиакомпанией сумму.

- Авиакомпания готова была возместить ущерб в размере 600 рублей. Мужчина взял эти деньги, но обратился в суд, потому что не понял, каким образом была определена именно эта сумма, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Кроме этого, он сообщил, что из-за неприятной ситуации его семье пришлось около часа находиться в зоне получения багажа. Это негативно сказалось на грудном ребенке мужчины.

Суд взыскал с авиакомпании 4000 рублей, а также 3000 за моральный вред, 243 рубля как процент за пользование чужими деньгами, штраф в размере 3621 рубля, судебный расходы – 425 рублей и госпошлину – 428 рублей.