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Общество24 октября 2022 21:31

Туристический поток в Петербурге вырос на 18 процентов

За 9 месяцев город посетили 6,4 миллиона человек
Анастасия НУРАДИЛОВА
В прошлом году в Петербурге отдохнули на один миллион меньше туристов

В прошлом году в Петербурге отдохнули на один миллион меньше туристов

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Около семи миллионов туристов посетили Петербург в 2022 году. Предварительные итоги сезона подвели в Ассоциации туроператоров.

- За девять месяцев этого года Северную столицу посетили 6,4 миллиона человек. То есть туристический поток в городе на Неве увеличился на 18,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года, - рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров.

В прошлом году в Петербурге отдохнули на один миллион меньше туристов. Возможно, рост турпотока связан с тем, что из-за пандемии это первый полноценный сезон за последние три года.

- Ожидается, что по окончательным итогам сезона Северную столицу посетят семь миллионов гостей. Это турпоток, о котором могут только мечтать многие страны мира, - добавили в пресс-службе Ассоциации туроператоров.