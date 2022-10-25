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Общество24 октября 2022 21:52

Похолодание до минус восьми градусов ждет Ленобласть в ночь на 25 октября

Вечером во вторник в городе и области пройдут небольшие дожди
Анастасия НУРАДИЛОВА
Вечером пройдут небольшие дожди

Вечером пройдут небольшие дожди

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге во вторник, 25 октября, ожидается переменная облачность. Вечером пройдут небольшие дожди. Переменный ветер подует днем со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Температура воздуха составит днем от +4 до +6 градусов. Ночью до -4 градусов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В Ленобласти также переменная облачность. Во второй половине дня на западе региона пройдут небольшие дожди. Юго-восточный ветер подует со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

- Днем будет от +2 до +7 градусов. А вот ночью холоднее: до -8 градусов, - добавили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.