Станция метро «Чернышевская» в Петербурге закрылась на полтора года 25 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

Станция метро "Чернышевская" в Санкт-Петербурге 25 октября 2022 года закрылась на капитальный ремонт, который продлится полтора года. В течение этих полутора лет пассажирам, которые привыкли пользоваться этой центральной станцией на красной ветке, придется подбирать себе другие маршруты, чтобы добираться до учебы или работы. Благо, для этого специально была усилена работа наземного траснпорта.

- Напомним, на период ремонта станции метро перевозку пассажиров наземным общественным транспортом будут осуществлять восемь автобусных маршрутов: №№ 21, 22, 46, 105, 136, 136М, 290, 169А; два троллейбусных маршрута: №№ 15, 33, - рассказали в комитете по транспорту.

Всего по этим маршрутам будут курсировать более 120 автобусов и не менее 20 троллейбусов. Интервал движения всего транспорта составит всего 1,5 минуты.