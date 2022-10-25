Дожди вернутся в Петербург 25 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всего денечек Санкт-Петербург провел сухо, без дождей. С 25 октября 2022 года в Северной столице снова станет пасмурно и мокро. Дожди накроют город только к вечеру, но облака будут сгущаться весь день. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня погожий гребень антициклона постепенно покинет территорию региона, уступая натиску облачной гряды теплого атмосферного фронта с запада. Ближе к вечеру он закроет небо плотными облаками, и начиная с западных районов, заморосят дожди, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге воздух прогреется всего до плюс 5-7 градусов, по Ленинградской области 3-8 градусов тепла. Ветер окажется юго-восточным 3-8 метров в секунду.

В среду облачно, временами дожди и немного потеплеет.