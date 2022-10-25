Беглов заявил об усилении мер безопасности в Петербурге

Александр Беглов рассказал, как Петербург будет жить в связи с режимом базовой готовности Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге указом президента объявлен режим базовой готовности. О том, как это будет реализовываться в городе 24 октября 2022 года во время радиообращения рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он отметил, что город уже приступил к исполнению указа.

- Для Санкт-Петербурга, как и для большинства субъектов Российской Федерации, установлен уровень базовой готовности. Прежде всего, мы усиливаем меры по обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и защиты населения. В соответствии с указом мы ввели в Петербурге особый режим работы жизненно важных объектов, - отметил градоначальник.

Так, в городе на Неве взяты под особый контроль наиболее важные объекты. Это сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, а также объекты повышенной опасности.

Беглов подтвердил, что другие меры безопасности в Петербурге сейчас не вводятся. Ритм жизни горожан останется привычным.