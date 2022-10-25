Рейс из Петербурга в Фергану совершил вынужденную посадку Фото: Александр ГЛУЗ

Рейс из Санкт-Петербурга в Фергану совершил вынужденную посадку. Самолет авиакомпании Uzbekistan airways утром 25 октября 2022 года не смог зайти в аэропорт Намагана из-за сильного тумана. Поэтому приземление было совершено раньше. Об этом сообщают РИА Новости.

- Рейс HY-636 авиакомпании Uzbekistan airways Санкт-Петербург - Фергана из-за сильного тумана в аэропорту назначения совершил посадку в Намангане в 8:00 часов, - пишет издание.

Посадка прошла спокойно, без каких-либо проблем. На данный момент все пассажиры находятся в терминале. Сейчас решается вопрос о том, как доставить пассажиров из Намангама. Предполагается, что их отправят на автобусах. Расстояние между Наманганом и Ферганой - около 130 километров.