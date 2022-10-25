Петербург пережил самую холодную ночь с начала осени 25 октября

Петербург пережил самую холодную ночь с начала осени Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург пережил самую холодную ночь с начала осени. В ночь на 25 октября 2022 года в Северную столицу пришли первые заморозки, а в Ленинградской области и вовсе ночью понадобилась бы зимняя куртка. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- В условиях антициклональной, спокойной и относительно малооблачной погоды, воздушные массы в ночные часы активно остывали. Первые заморозки в сезоне пришли и в Санкт-Петербург, на главной метеостанции города температура воздуха составила минус 0,6 градусов, - рассказал синоптик.

В Ленинградской области оказалось еще холоднее. В некоторых районах морозы окрепли почти до минус 8 градусов. Так, в Лодейном поле минувшей ночью было минус 7,5 градусов.

Днем в городе ожидается до плюс 5-7 градусов, а вечером снова пойдет дождь.