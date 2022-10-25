Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2022 6:23

Самый холодный день в Петербурге ожидается 25 октября

Вечером в город придет дождь
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Самый холодный день в Петербурге ожидается 25 октября

Самый холодный день в Петербурге ожидается 25 октября

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург уже пережил самую холодную ночь с начала осени. Теперь горожанам предстоит пережить и самый холодный день. Об этом жителей Северной столицы 25 октября 2022 года предупредил главный синоптик города Александр Колесов.

- Сегодняшний день должен стать самым холодным. Атмосферный фронт только подошел к Пскову и медленно смещается на восток, но к Санкт-Петербургу дождь придет только вечером. В первой половине дня облачности будет не много, так что ждем затмение и готовимся смотреть его, - сообщил синоптик.

Днем в Петербурге ожидается около 5-7 градусов тепла, по Ленинградской области разброс чуть побольше - от плюс 3 до 8 градусов.

Зато начиная со среды в Петербурге немного потеплеет и будет держаться мягкая погода несколько дней.