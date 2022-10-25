Самый холодный день в Петербурге ожидается 25 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург уже пережил самую холодную ночь с начала осени. Теперь горожанам предстоит пережить и самый холодный день. Об этом жителей Северной столицы 25 октября 2022 года предупредил главный синоптик города Александр Колесов.

- Сегодняшний день должен стать самым холодным. Атмосферный фронт только подошел к Пскову и медленно смещается на восток, но к Санкт-Петербургу дождь придет только вечером. В первой половине дня облачности будет не много, так что ждем затмение и готовимся смотреть его, - сообщил синоптик.

Днем в Петербурге ожидается около 5-7 градусов тепла, по Ленинградской области разброс чуть побольше - от плюс 3 до 8 градусов.

Зато начиная со среды в Петербурге немного потеплеет и будет держаться мягкая погода несколько дней.