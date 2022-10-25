Мужчина выпал с 16-го этажа за севере Петербурга

Мужчина выпал 50-метровой высоты на севере Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге молодой мужчина выпал с огромной высоты и разбился. Тело 25-летнего человека под окнами дома на севере города обнаружили около семи часов утра 24 октября 2022 года. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Труп 25-летнего мужчины с признаками падения с высоты был обнаружен 24 октября около семи часов утра у дома 22/2 по улице Руднева, - рассказал источник.

После падения с 50-метровой высоты и удара о землю, мужчина погиб на месте. Известно, что он жил в доме на Руднева, рядом с которым его нашли. Его квартира находилась на 16-м этаже. По всей видимости, он выпал из окна.

Тело было направлено в морг на обследования и установления причины смерти. Проводится проверка по факту гибели мужчины.