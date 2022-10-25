Полиция задержала вандала за свастику на мемориале «Разорванное кольцо» в Ленинградской области

Полиция задержала вандала, прятавшегося от призыва в Ленобласти Фото: принтскрин видео.

Полиция задержала вандала, который испортил мемориал "Разорванное кольцо" в Ленинградской области, нарисовав на нем свастику, а также столб "39-й километр" Дороги Жизни. Оказалось, что мужчина жил неподалеку на даче, так как прятался от частичной мобилизации. Об этом 25 октября 2022 года сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Заявление о порче мемориала поступило в полицию 17 октября. По факту было возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции.

Вандала задержали 24 октября на даче в СНТ "Ладожец". Им оказался 26-летний житель Петербурга. Оказалось, что после объявления мобилизации, он уволился с работы и уехал за город, так как испугался призыва. Хоть мужчина повестку и не получал, но служил в армии, и решил, что его обязательно призовут. Испугавшись, он решил спрятаться на даче. В один из таких дней, недовольный добровольной самоизоляцией, отправился вандалить.