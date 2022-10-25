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Общество25 октября 2022 7:03

В ЗАГСах Петербурга запретят обсыпать новобрачных рисом, пить шампанское и выглядеть нетрадиционно

Четкий порядок бракосочетания разработали власти города
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Свадьбы в Петербурге станут традиционнее и строже.

Свадьбы в Петербурге станут традиционнее и строже.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга разработали четкий и строгий порядок проведения торжественных церемоний регистраций браков. Он предполагает запрет на привычные вольности, такие как обсыпание молодоженов рисом, монетами, распитие шампанского и появление новобрачных в ЗАГСе в нетрадиционном виде.

- Лицам, вступающим в брак в торжественной обстановке, запрещается визуально изменять свой пол с помощью макияжа или одежды, - приводит текст документа «Петербургский дневник».

Другими словами, девушку в костюме и мужчину в шотландском килте в ЗАГСы Петербурга больше не пустят. А участники церемонии должны быть в соответствующей торжественному моменту одежде. Что считать соответствующей, документ не поясняет. Гости в кроссовках - на выход?

В проекте постановления «О порядке заключения брака в торжественной обстановке», который готовится к рассмотрению и, вероятному принятию, оговариваются также сценарий бракосочетания, текст торжественной речи, время ожидания приглашения, количество участников церемонии, работа фотографов, обмен кольцами и прочие правила, стандартизирующие нормы поведения в ЗАГСе.