Суд Петербурга заблокировал 30 сайтов с экстримальными видео

По решениям Фрунзенского районного суда г. Санкт-Петербурга заблокировано 30 сайтов с запрещенной информацией Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге по решению Фрунзенского районного суда было заблокировано 30 сайтов с опасными, экстримальными видео. Решение о блокировке было вынесено 25 октября 2022 года. Кадры на сайтах были опасными не только для детей, но и взрослых. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

- Суд установил, что на данных ресурсах в свободном доступе размещены видеозаписи, на которых лица, в том числе несовершеннолетние, катаются на крышах электропоездов, дотрагиваясь до токонесущих частей электрооборудования вагонов, находящихся под высоким напряжением, - рассказали в пресс-службе.

Специалисты отмечают, что такие видео в открытом доступе могут спровоцировать детей на повторение "подвигов". А это уже угрожает их здоровью и жизни.

Суд признал информацию на 30 сайтах запрещенной к распространению на всей территории РФ.