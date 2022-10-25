Школьник разорвал селезенку однокласснику во время драки в Петербурге

Десятиклассник отбил внутренности подростку в Купчино Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге подросток отбил внутренние органы своему однокласснику во время драки. Полиция города наконец-то узнала, как именно пострадал 16-летний мальчик, который в конце лета попал в больницу с разрывом селезенки. Об этом 25 октября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 16-летний девятиклассник 30 августа в половине третьего ночи был доставлен в Детскую больницу №5 имени Филатова из квартиры на Будапештской улице. Медики констатировали алкогольное отравление и разрыв селезенки. В тяжелом состоянии подросток госпитализирован. Орган пришлось удалить, - рассказал источник.

Мать мальчика рассказала, что в ту ночь сын пришел домой поздно, пьяный и стал вести его агрессивно. Поэтому она и вызвала бригаду скорой помощи.

Вскоре полиция возбудила уголовное дело. Под подозрение попал 16-летний мальчик, который учится с пострадавшим в одной школе. Старшекласснику избрана мера пресечения – подписка о невыезде.