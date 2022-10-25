В ДТП в Кингисеппе погибла восьмиклассница. Фото: Прокуратура ЛО

14-летняя школьница погибла в ДТП в Кингисеппе. Авария произошла поздно вечером в понедельник на проспекте Карла Маркса в самом центре города. Серебристая «Лада» с 18-летним парнем за рулем ударилась колесом в поребрик и улетела в дерево. Сидевшая на пассажирском месте восьмиклассница получила тяжелые травмы.

- В результате дорожно-транспортного происшествия погиб несовершеннолетний пассажир автомобиля, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленобласти.

Известно, что девочку успели довезти до больницы, но травмы оказались слишком тяжелыми и врачи ничего не смогли сделать.

По данным прокуратуры, «Лада» зарегистрирована на 45-летнего мужчину. А сидевший за рулем парень никогда не имел водительских прав. Сейчас он задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о смертельном ДТП и избрании водителю меры пресечения до суда.