На трассе Р-23 полностью перекроют движение в сторону Петербурга 26 октября

На федеральной трассе Р-23 в Ленинградской области полностью перекроют движение в направлении Санкт-Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Автомобилистов предупредили о перекрытиях на областных трассах под Санкт-Петербургом. Так, 26 октября 2022 года будет полностью перекрыт проезд в сторону города по трассе Р-23. Ограничение запланировано на вечер и установлено оно будет в Ленинградской области. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- На 23 километре дороги Р-23 в районе поселка при железнодорожной станции Старое Мозино, Веревского сельского поселения Гатчинского района Ленинградской области будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта, - сообщили дорожники.

Дорожники собираются установить металлические опоры для автомобильных знаков. Для безопасности с 23:00 до 23:20 часов проезд по дороге будет закрыт.