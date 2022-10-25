«Организатор перевозок» опроверг проблемы с транспортом из-за закрытия метро «Чернышевская»

Организатор перевозок": Очереди на остановках не связаны с закрытием "Чернышевской". Фото: vk.com/spb_today

Петербургское госучреждение «Организатор перевозок» опровергает проблемы с транспортным обслуживанием из-за закрытия на ремонт станции метро «Чернышевская». По словам пресс-службы ведомства, утренняя ситуация с набитыми автобусами у метро «Владимирская» и отсутствием троллейбусов, о которой петербуржцы сообщали в соцсетях, это - совсем другая история.

- Ситуация на Загородном проспекте не имеет никакого отношения к закрытию «Чернышевской». Между «Владимирской» и «Чернышевской» как минимум одна станция метро - «Площадь Восстания». Задержка в движении троллейбусов обусловлена двумя авариями на сетях в этом районе, - сообщает пресс-служба «Организатора перевозок».

В ведомстве отмечают, что с утра 25 октября, когда «Чернышевская» ушла на ремонт, ведется постоянный мониторинг маршрутов в районе станции. Даже в час пик наполняемость наземного транспорта не превышала половины от расчетной вместимости автобусов и троллейбусов.