Проезд по Литовской улице в Петербурге закроют с 27 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в связи с работами по прокладке сети или ремонту асфальта будет изменено движение машин. В каких-то случаях автомобилистов ждут ограничения, в некоторых - перекрытие проезда. Об этом 25 октября 2022 года сообщили в ГАТИ.

- На Литовской улице идет ремонт асфальта. Поэтому с 27 октября по 2 ноября на участке от Лесного проспекта до Чугунной улицы будет ограничен проезд, а по Литовской улице в направлении от улицы Грибалевой до Чугунной улицы закрывается проезд вовсе, - рассказали в Смольном.

На этот же период времени в Красносельском районе закрывается проезд по улице Ломоносова от Дачной до тупика в Горелово.

В Шушарах с 27 октября по 12 октября будет ограничен проезд по Московскому шоссе от Ленсоветовской дороги до административной границы города.