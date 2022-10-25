Все решения о мобилизации отцов с тремя маленькими детьми отменены в Ленобласти

Мобилизованных многодетных отцов из Ленобласти вернут по домам. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Все призванные в вооруженные силы в рамках частичной мобилизации жители Ленинградской области, имеющие трех детей в возрасте до 18 лет, будут возвращены домой. Решения мобилизационной комиссии в отношении них отменены.

Вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин сообщил об отмене всех решений о частичной мобилизации в отношении отцов, имеющих трех несовершеннолетних детей, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Заявление Ильин сделал на встрече с депутатами регионального Заксобрания.

Напомним, что изначально отсрочку от мобилизации получали лишь те отцы, у которых на руках четверо и более малолетних детей, но позднее было принято решение распространить действие брони и на родителей троих малышей. После этого многодетных пап начали возвращать по домам.