Паромная переправа у Биржевого моста в Петербурге завершила свою работу

Паромная переправа у Биржевого моста завершила свою работу

В Санкт-Петербурге наступают холода, а это значит, что речной транспорт уходит на покой. Так, в городе завершила работу паромная переправа у Биржевого моста, который все еще закрыт на капитальный ремонт. Теплоходы вернутся на линию в следующем году, несмотря на полноценное открытие движения по мосту. Об этом 25 октября 2022 года рассказали организаторы переправы.

- В прошедшем навигационном сезоне 11-местные тримараны совершили около 10 тысяч отправлений по маршруту переправы между причалами у Петропавловской крепости на Мытнинской набережной и "Спуск со львами" на Адмиралтейской набережной, 2. Теплоходы перевезли более 66 тысяч пассажиров, - рассказали организаторы.

Переправа курсировала между берегами с 10 до 20 часов каждые 10 минут. Длина пути 1,3 километр, а расстояние тримаран преодолевал всего за 7 минут, что в два раза быстрее поездки на автомобиле.