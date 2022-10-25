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Общество25 октября 2022 9:21

Площадки для складирования снега определили в Ленинградской области

Снежные массы будут складировать на 64 точках по региону
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Ленобласти определили 64 площадки для складирования собранного снега

В Ленобласти определили 64 площадки для складирования собранного снега

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области началась подготовка к зимнему сезону. В регионе определили площадки для складирования собранного снега. Всего их будут хранить на 64 точках до тех пор, пока снег сам не растает по весне. Об этом 25 октября 2022 года рассказали в администрации 47-го региона.

- Эконадзор зимой проследит за исполнением правил, по которым снежные и ледяные массы не должны мешать проезду, находиться вблизи источников питьевой воды или на льду замерзших водоемов, - рассказали в администрации.

На заседании с депутатами Законодательного собрания области руководитель комитета эконадзора Маринэ Тоноян также рассказала о запрете размещения загрязненного реагентами городского снега на детских, спортивных площадках и в местах массового отдыха ленинградцев.