Дополнительные поезда пустят из Петербурга во время осенних каникул и ноябрьских праздников

Дополнительные поезда будут курсировать из Петербурга во время осенних каникул и ноябрьских праздников Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Начиная со следующей недели из Санкт-Петербурга будут курсировать дополнительные поезда. Движение на рельсах между городами усилили на время осенних каникул и ноябрьских праздников. Об этом 25 октября 2022 года рассказали в правительстве Северной столицы.

- Движение поездов будет усилено на направлениях: Смоленск - Петербург, Москва - Выборг через Ладожский вокзал, а также Петрозаводск - Псков, также через Петербург, - рассказали в городском правительстве.

Новое расписание с 28 октября по 8 ноября составлено специально для путешественников. Так, из Смоленска в город на Неве гости могут отправиться 30 октября и 6 ноября. А в обратном направлении петербуржцы посетить Смоленск и Витебск могут 28 октября и 3 ноября.