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Происшествия25 октября 2022 10:25

Росгвардия задержала мужчину, мешавшего врачам скорой спасать его подругу в Петербурге

Медики прибыли на вызов, но столкнулись с пьяным гражданином
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Росгвардия задержала мужчину, мешавшего врачам скорой спасать его подругу в Петербурге

Росгвардия задержала мужчину, мешавшего врачам скорой спасать его подругу в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии были вынуждены задержать мужчину, который мешал врачам скорой помощи делать свою работу. Днем 24 октября 2022 года в Выборгском районе города медики прибыли на вызов. Они должны были помочь женщине, однако ее друг, находившийся в квартире, очень мешал. Об этом рассказали в Росгвардии.

- На проспекте Просвещения вчера в 16:09 врачи скорой помощи нажали кнопку тревожной сигнализации. Медикам, прибывшим на вызов для оказания помощи местной жительнице, активно мешал пьяный, ругающийся матом, полураздетый, агрессивный гражданин, - рассказали в ведомстве.

Неадекватного мужчину задержали и доставили в 58 отделение полиции, чтобы он умерил пыл. По предварительным данным, пострадавших нет.